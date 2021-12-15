Тысячи жертв и пострадавших: вопиющая статистика ДТП в Украине за 2021 год [ Редактировать ]
За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП - это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовало Министертво внутренних дел.
"Подробности" проанализировали данные об авариях на украинских дорогах за последние 7 лет. Почему же в нашей стране растет число дорожных происшествий и какие их главные причины - в нашем материале.
Так, за 2021 год 2 592 человека погибли вследствие ДТП. Соответственно, в Украине в среднем каждые три минуты происходит ДТП, каждые 15 минут травмируется один человек, а каждые три часа один человек гибнет. Цифры просто вопиющие.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения;
- нарушение правил маневрирования;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- несоблюдение безопасной дистанции;
- нарушение проезда на пешеходном переходе;
- пьяное вождение;
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на транспортное средство, которое стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Камеры автофиксации не помогают?
Можно сделать вывод, что нет - установка камер автофиксации нарушений ПДД не повлияла на количество аварий. Так, в Киеве и Киевской области было размещено наибольшее количество камер, однако с января по октябрь 2021 года число аварий выросло на 19% по сравнению с прошлым годом.
На ряду с этим, стоит также отметить, что количество ДТП с пострадавшими в большинстве областей Украины уменьшилось.
Лучшая динамика наблюдается в Одесской и Волынской областях. В Одесской области количество таких случаев сократилось на 21%, а в Волынской - на 20%. В Киеве и Киевской области количество аварий с пострадавшими сократилось на 8% (3122 случая против 3381).
Самый высокий уровень аварийности зафиксировали в Ивано-Франковской и Николаевской областях. В обоих регионах количество ДТП увеличилось на 24%.
Количество ДТП с погибшими за 10 месяцев текущего года уменьшилось на 9% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Лучшая динамика наблюдается в Запорожской (-27%), Киевской (-21%) и Одесской (-21%) областях. Хуже всех отличились Тернопольская (+31%) и Черновицкая области (+26%).
Кроме того, по данным первого замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, в нынешнем году выявлено 99 тыс. водителей, управляющих транспортными средствами без удостоверения водителя (из них 22 тыс. были лишены прав) и оформлено 113 постановлений об управлении авто в нетрезвом виде.
По отношению к 203 любителям пьяной езды применен административный арест, а у 70 - изъяты транспортные средства.
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