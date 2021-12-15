Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение установить тариф для поставщика последней надежды. Его функцию выполняет "Нафтогаз" тариф в размере 7,96 грн за куб. Без такого решение около 500 тыс. семей пришлось бы платить за газ около 46 грн за каждый куб.

По закону с 1 декабря те, кто пользуется услугами ПОН, должны были платить за газ по рыночной цене. Речь идет о 445 тыс. семей.



"Регулятор рынка позволил сегодня автоматически перевести клиентов поставщика "последней надежды" в Газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

Без этого решения стоимость газа для 445 тысяч клиентов ПОН составляла более 46 гривен за кубометр.

ПОН (поставщик последней надежды) получал тех клиентов, которые остались без поставщика. Это могло произойти в случае, если компания, которая ранее продавала газ, больше не могла выполнять свои обязательства.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.