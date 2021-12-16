Ялинка, якій пороблено. Новорічна красуня додала проблем на Житомирщині. Росла вона у центрі селища Булдичів. І підіймала корінням будівлю місцевої адміністрації. Через це дерево зрубали, щоб встановити в іншому селі - Романові. Дорогою воно зачепилося гіллям за інтернет-кабелі й обірвало їх, залишивши без доступу до мережі жителів кількох сіл. А під час встановлення у Романові ялинка зламалася навпіл і впала. На верхівці, на висоті 12 метрів, працював комунальник. Чоловік був у страховці. Тож лише подряпав обличчя та дістав забій.