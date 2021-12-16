Новорічна ялинка додала проблем на Житомирщині [ Редактировать ]
Ялинка, якій пороблено. Новорічна красуня додала проблем на Житомирщині. Росла вона у центрі селища Булдичів. І підіймала корінням будівлю місцевої адміністрації. Через це дерево зрубали, щоб встановити в іншому селі - Романові. Дорогою воно зачепилося гіллям за інтернет-кабелі й обірвало їх, залишивши без доступу до мережі жителів кількох сіл. А під час встановлення у Романові ялинка зламалася навпіл і впала. На верхівці, на висоті 12 метрів, працював комунальник. Чоловік був у страховці. Тож лише подряпав обличчя та дістав забій.
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Серед переліку небезпек на новорічні свята окремий пункт - піротехніка. Феєрверки та петарди в цей період калічать чимало людей. Передусім рятувальники радять не купувати неліцензовані вироби й перед використанням уважно прочитати інструкцію.
Під час встановлення ялинки у селі Романів - вона розламалася навпіл і впала разом із працівником на верхівці.
В городе Романов Житомирской области рухнула елка
Столиця Австрії, як і вся країна, починає виходити із локдауну. Суворі протиепідемічні правила діяли три тижні. А тепер у самому центрі Відня розгортаються довгоочікувані для місцевих жителів різдвяні ярмарки, стартує продаж ялинок.
Якщо від кількості ялинок очі розбігаються, то з іграшками - ще гірше. Мені, наприклад, хочеться придбати всі новорічні прикраси, які я бачу. Але як зробити свою різдвяну красуню гарною, стильною і трендовою?