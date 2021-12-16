Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога России и Альянса. Москву пригласят на совещание.

Об этом сообщается в заявлении Столтенберга на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

Он отметил, что России хотят пригласить на совещание с представителями стран-членов Альянса.

"Хотим пригласить Москву на совещание НАТО-Россия. Диалог нужен", - заявил он.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.