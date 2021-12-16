Столтенберг считает необходимым диалог НАТО и России [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога России и Альянса. Москву пригласят на совещание.
Об этом сообщается в заявлении Столтенберга на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.
Он отметил, что России хотят пригласить на совещание с представителями стран-членов Альянса.
"Хотим пригласить Москву на совещание НАТО-Россия. Диалог нужен", - заявил он.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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