В четверг вечером, 16 декабря, Киев оказался "в плену" многочисленных пробок. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Самая напряженная ситуация на дорогах в центре столицы, а также на дорогах, где произошли ДТП или проводятся ремонтные работы.

На правом берегу Киева пробки образовались:

на бульваре Дружбы Народов (там произошли сразу семь ДТП)

на улице Михаила Бойчука,

Набережном шоссе,

проспектах Победы,

Степана Бандеры.

на проспекте Валерия Лобановского,

на Голосеевском проспекте,

на бульваре Тараса Шевченко,

на бульваре Леси Украинки,

на улице Саперно Слободской.

Пробки на Южном мосту наблюдаются в сторону правого берега. Причина - дорожные работы на одном из участков магистрали.

На левом берегу пробки наблюдаются:

на проспекте Николая Бажана,

на Бориспольском шоссе,

на некоторых участках Харьковского шоссе,

на улице Светлая,

на проспекте Юрия Гагарина.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как водители готовы терпеть пробки в Киеве, лишь бы не ходить пешком.

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