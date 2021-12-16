Киев "замер" в пробках [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В четверг вечером, 16 декабря, Киев оказался "в плену" многочисленных пробок. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Самая напряженная ситуация на дорогах в центре столицы, а также на дорогах, где произошли ДТП или проводятся ремонтные работы.
На правом берегу Киева пробки образовались:
- на бульваре Дружбы Народов (там произошли сразу семь ДТП)
- на улице Михаила Бойчука,
- Набережном шоссе,
- проспектах Победы,
- Степана Бандеры.
- на проспекте Валерия Лобановского,
- на Голосеевском проспекте,
- на бульваре Тараса Шевченко,
- на бульваре Леси Украинки,
- на улице Саперно Слободской.
Пробки на Южном мосту наблюдаются в сторону правого берега. Причина - дорожные работы на одном из участков магистрали.
На левом берегу пробки наблюдаются:
- на проспекте Николая Бажана,
- на Бориспольском шоссе,
- на некоторых участках Харьковского шоссе,
- на улице Светлая,
- на проспекте Юрия Гагарина.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как водители готовы терпеть пробки в Киеве, лишь бы не ходить пешком.
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