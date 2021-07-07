Водители готовы терпеть пробки, лишь бы не ходить пешком - опрос [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Опрос водителей Украины показал, что подавляющее большинство автомобилистов ежедневно используют автомобили, зная, что попадут в пробку. Однако готовы терпеть такие неудобства ради комфорта.
Каждый пятый украинец убежден, что может попасть в пробку даже в выходные. В то же время водители считают нецелесообразными ограничения на въезд в центры городов и ожидают строительства большего количества дорог и паркингов.
Такие результаты опроса получила аналитическая служба "OLX Авто" после опроса более 10 тысяч респондентов об их позиции по транспортной инфраструктуре.
Опрос выглядит следующим образом:
- 69% опрошенных украинцев, которые владеют легковым автомобилем, пользуются им ежедневно;
- 22% — берут машину несколько раз в неделю;
- 7% — садятся за руль только на выходных или несколько раз в месяц;
- 2% — пользуются машиной поочередно с другими членами семьи.
73% водителей уверены, что победить пробки можно строительством дорог и развязок, 47% - строительством паркингов, и лишь 12% согласились бы с ограничениями на въезд машин в центры городов. Делиться своим авто с другими, чтобы уменьшить нагрузку на дорогах, готовы еще меньше — только 7% автомобилистов.
Что характерно, к полосам общественного транспорта большинство водителей отнеслось благосклонно – таких в стране 80%. Лишь каждый пятый украинец негативно относится к выделенным полосам для общественного транспорта, а по мнению 19% они лишь уменьшают проезжую часть для легковых авто.
Также не могут найти общий язык автомобилисты и владельцы альтернативного транспорта: первые считают велосипеды и самокаты опасными, а вторые выезжают на дороги из-за плохой инфраструктуры.
Качество дорог в Украине автомобилисты оценивают так:
- Отлично — 4%
- Хорошо — 16%
- Удовлетворительно — 37%
- Неудовлетворительно — 21%
- Плохо - 21%
Качество разметки оценивают так:
- Отлично — 4%
- Хорошо — 14%
- Удовлетворительно — 31%
- Неудовлетворительно — 26%
- Плохо — 25%
Количество дорожных знаков оценивают так:
- Отлично — 17%
- Хорошо — 31%
- Удовлетворительно — 27%
- Неудовлетворительно — 13%
- Плохо — 12%
Согласно исследованию "OLX Авто", каждый третий украинец без машины, планирует ее приобрести в ближайшем будущем. И лишь каждый восьмой пешеход не садится за авто, так как считает более удобным общественный транспорт.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что водителей в Украине ждет важное изменение в правилах. В то же время в Украине водители "нашли лайфхак" для избежания штрафов.
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