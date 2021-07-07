Опрос водителей Украины показал, что подавляющее большинство автомобилистов ежедневно используют автомобили, зная, что попадут в пробку. Однако готовы терпеть такие неудобства ради комфорта.

Каждый пятый украинец убежден, что может попасть в пробку даже в выходные. В то же время водители считают нецелесообразными ограничения на въезд в центры городов и ожидают строительства большего количества дорог и паркингов.

Такие результаты опроса получила аналитическая служба "OLX Авто" после опроса более 10 тысяч респондентов об их позиции по транспортной инфраструктуре.

Опрос выглядит следующим образом:

69% опрошенных украинцев, которые владеют легковым автомобилем, пользуются им ежедневно;

22% — берут машину несколько раз в неделю;

7% — садятся за руль только на выходных или несколько раз в месяц;

2% — пользуются машиной поочередно с другими членами семьи.

73% водителей уверены, что победить пробки можно строительством дорог и развязок, 47% - строительством паркингов, и лишь 12% согласились бы с ограничениями на въезд машин в центры городов. Делиться своим авто с другими, чтобы уменьшить нагрузку на дорогах, готовы еще меньше — только 7% автомобилистов.

Что характерно, к полосам общественного транспорта большинство водителей отнеслось благосклонно – таких в стране 80%. Лишь каждый пятый украинец негативно относится к выделенным полосам для общественного транспорта, а по мнению 19% они лишь уменьшают проезжую часть для легковых авто.

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Также не могут найти общий язык автомобилисты и владельцы альтернативного транспорта: первые считают велосипеды и самокаты опасными, а вторые выезжают на дороги из-за плохой инфраструктуры.

Качество дорог в Украине автомобилисты оценивают так:

Отлично — 4%

Хорошо — 16%

Удовлетворительно — 37%

Неудовлетворительно — 21%

Плохо - 21%

Качество разметки оценивают так:

Отлично — 4%

Хорошо — 14%

Удовлетворительно — 31%

Неудовлетворительно — 26%

Плохо — 25%

Количество дорожных знаков оценивают так:

Отлично — 17%

Хорошо — 31%

Удовлетворительно — 27%

Неудовлетворительно — 13%

Плохо — 12%

Согласно исследованию "OLX Авто", каждый третий украинец без машины, планирует ее приобрести в ближайшем будущем. И лишь каждый восьмой пешеход не садится за авто, так как считает более удобным общественный транспорт.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что водителей в Украине ждет важное изменение в правилах. В то же время в Украине водители "нашли лайфхак" для избежания штрафов.

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