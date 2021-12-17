"Самая серьезная угроза для населения": страны G7 сделали заявление об "Омикроне" [ Редактировать ]
Страны G7 назвали новый штамм коронавируса "Омикрон" "самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения". Об этом заявили министры здравоохранения "Большой семерки".
Великобритания организовала встречу министров и выступила инициатором заявления.
Особое внимание министры уделили тревожным событиям, связанным с коронавирусом "Омикрон".
Министры, глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к решению быстро развивающейся ситуации.
Министры сосредоточили внимание на глобальном доступе к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам в попытке противодействовать распространению штамма.
Они также согласились с растущей важностью кампаний ревакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжением немедикаментозных мер. Министры подтвердили свою постоянную поддержку COVAX, свою приверженность глобальным усилиям по развертыванию вакцин и поддержку ускоренной разработки вакцин, терапевтических средств и средств диагностики в условиях пандемий.
Кроме того, большинство симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон" совпадают с симптомами обычной простуды. У большинства заболевших "Омикроном" не бывает классических симптомов - таких, как пропажа обоняния и вкуса.
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