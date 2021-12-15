Большинство симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон" совпадают с симптомами обычной простуды. Об этом сообщает The Guardian.

Профессор Тим Спектор призвал людей с симптомами простуды - и не только классическими симптомами COVID - пройти тест. Так, среди симптомов головная боль, боль в горле, насморк, усталость и чихание.

Такие вещи, как температура, кашель и потеря обоняния, сейчас составляют меньшинство симптомов, которые мы наблюдаем.

При этом профессор добавил, что у большинства заболевших "Омикроном" не бывает классических симптомов - таких, как пропажа обоняния и вкуса.

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Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.

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