Симптомы штамма "Омикрон": чем болезнь схожа с простудой [ Редактировать ]
Большинство симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон" совпадают с симптомами обычной простуды. Об этом сообщает The Guardian.
Профессор Тим Спектор призвал людей с симптомами простуды - и не только классическими симптомами COVID - пройти тест. Так, среди симптомов головная боль, боль в горле, насморк, усталость и чихание.
Такие вещи, как температура, кашель и потеря обоняния, сейчас составляют меньшинство симптомов, которые мы наблюдаем.
При этом профессор добавил, что у большинства заболевших "Омикроном" не бывает классических симптомов - таких, как пропажа обоняния и вкуса.
Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).
Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
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