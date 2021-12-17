Вертолеты поступят в страну в 2022 году/ фото: Facebook

В 2022 году Украина закупит 50 вертолетов, производства французской компании Aurbus Helicopters. Об этом сообщает министр внутренних дел Денис Монастырский.

Новые воздушные суда будут использовать для транспортировки донорских биоматериалов, а также для защиты от лесных пожаров.

На следующий год у нас очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники. Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Aurbus Helicopters.

Отмечается, что будет построен Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать природные пожары на ранней стадии. Помимо этого Украина покроется пунктами базирования вертолетов, предназначающихся для аэромедицинской эвакуации.

Читайте также, во Львов привезли два вертолета для нужд Национальной полиции. Воздушные суда приехали из Франции, они предназначаются для Единой системы авиационной безопасности, в настоящее время в Украину ввезли 24 воздушных судна такого типа.

Кроме того, Украина будет поставлять двигатели турецкой компании Turkish Aerospace Industries для ее боевых вертолетов ATAK-II. О сумме контракта не сообщается, нет комментариев и от ГП "Укрспецэкспорт", двигатели для него будет поставлять ГП "Одесский авиационный завод".

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