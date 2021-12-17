В пятницу, 17 декабря, Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год. Об этом стало известно в ходе внеочередного пленарного заседание.

Соответствующий законопроект даже не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали всего 102 депутата.

Документом предлагалось внести изменение в абзац четвертый пункта 61 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, а именно цифру "2022" заменить цифрой "2023".

Таким образом, сроки расширенного применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) плательщиками единого налога не переносятся на 2023 год, поскольку сегодня было последнее пленарное заседание Рады в 2021 году.

Ранее мы писали о том, что Рада приняла закон о выплате украинцам за вакцинацию 1000 гривен.

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