Рада приняла закон о выплате украинцам за вакцинацию 1000 гривен [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
Украинцам будут выплачивать по 1000 грн за вакцинацию от COVID-19. Соответствующий законопроект №6297 Верховная Рада приняла во втором чтении на заседании 2 декабря.
Документ предусматривает выделение 3 млрд грн на выплаты вакцинированным гражданам Украины. Эти деньги будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования.
Авторы документа считают, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников вакцинироваться от COVID-19.
О том, что все украинцы, полностью привитые от коронавируса (две дозы) смогут получить одну тысячу гривен, заявил в своем видеообращении 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский.
Деньги можно будет получить через государственное приложение "Дія" и потратить на спорт, культуру или путешествия по Украине: купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны. Сегодня, 2 декабря, стало известно, что заветную тысячу можно будет потратить на книги.
Зеленский пообещал, что программа стартует 19 декабря и до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн. Всего же на выплату "тысячи от Зеленского" понадобится 6-9 млрд грн.
Напомним, что глава компании Pfizer Альберт Бурла считает, что человечество ожидает ежегодная вакцинация от COVID.
по теме
В Украине за минувшие сутки, 1 декабря, вакцину от коронавируса получили более 210 тысяч человек
В Украине намерены расширить программу выдачи бонусной тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса
Министерство здравоохранения рассказало, что делать, если возникают проблемы при генерировании сертификата о вакцинации в приложении или на портале "Дия"
В Украине, как и во многих других странах, разрешено комбинировать различные вакцины против COVID-19 (в некоторых случаях). В Минздраве Украины объяснили, как можно прививаться разными вакцинами
Їм знадобиться тиждень, а краще два, щоб з'ясувати, чи є наявні на ринку препарати ефективними проти штаму "Омікрон", чи їх тепер треба модифікувати.