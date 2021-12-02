Украинцам будут выплачивать по 1000 грн за вакцинацию от COVID-19. Соответствующий законопроект №6297 Верховная Рада приняла во втором чтении на заседании 2 декабря.

Документ предусматривает выделение 3 млрд грн на выплаты вакцинированным гражданам Украины. Эти деньги будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования.

Авторы документа считают, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников вакцинироваться от COVID-19.

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О том, что все украинцы, полностью привитые от коронавируса (две дозы) смогут получить одну тысячу гривен, заявил в своем видеообращении 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский.

Деньги можно будет получить через государственное приложение "Дія" и потратить на спорт, культуру или путешествия по Украине: купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны. ​Сегодня, 2 декабря, стало известно, что заветную тысячу можно будет потратить на книги.

Зеленский пообещал, что программа стартует 19 декабря и до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн. Всего же на выплату "тысячи от Зеленского" понадобится 6-9 млрд грн.

Напомним, что глава компании Pfizer Альберт Бурла считает, что человечество ожидает ежегодная вакцинация от COVID.