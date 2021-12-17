НБУ снова поднял официальный курс [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2021 года поднял официальный курс до 27,24 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар прибавил 5 копеек.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 27,2483 гривен за 1 доллар (+0,0554). При этом курс доллара на 17 декабря составляет: 27,1929 гривен за 1 доллар.
Таким образом, доллар уже третий день подряд будет уверенно держаться выше 27 гривен.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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