Зеленский подписал закон о военных капелланах [ Редактировать ]
В пятницу, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военных капелланах. Его приняла Верховная Рада 30 ноября.
"Это был большой запрос от религиозного сообщества и наших военных", - прокомментировал Зеленский документ.
Отметим, что документ предоставляет военным капелланам:
- социальную защиту, которую имеют военнослужащие;
- определение, в чем состоит их работа в войсках. Например, пастырская опека, консультирование командования по духовно-религиозным вопросам;
- квоты конфессионального представительства в соответствии с потребностями личного состава.
При этом согласно закону, военным капелланам запрещается выдача оружия и боеприпасов, а также привлекать их к дежурствам, нарядам, совершению служебных расследований и других действий, несовместимых с их статусом.
При этом в документе четко определены обязанности военных капелланов и принципы, согласно которым они должны действовать.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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