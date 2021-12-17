В пятницу, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военных капелланах. Его приняла Верховная Рада 30 ноября.

"Это был большой запрос от религиозного сообщества и наших военных", - прокомментировал Зеленский документ.

Отметим, что документ предоставляет военным капелланам:

социальную защиту, которую имеют военнослужащие;

определение, в чем состоит их работа в войсках. Например, пастырская опека, консультирование командования по духовно-религиозным вопросам;

квоты конфессионального представительства в соответствии с потребностями личного состава.

При этом согласно закону, военным капелланам запрещается выдача оружия и боеприпасов, а также привлекать их к дежурствам, нарядам, совершению служебных расследований и других действий, несовместимых с их статусом.

При этом в документе четко определены обязанности военных капелланов и принципы, согласно которым они должны действовать.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.