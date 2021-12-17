Джонсон рассказал Зеленскому, о чем говорил с Путиным [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Последний раскрыл подробности своих переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава Великобритании.
Во время разговора с Путиным, Джонсон заявил о поддержке территориальной целостности Украины со стороны Британии. По его словам страна будет применять все дипломатические и экономические полномочия вместе с союзниками, чтобы предотвратить агрессию России против Украины.
В то же время Зеленский и премьер подняли вопрос уменьшения зависимости Украины и других европейских стран от газа России и акцентировали внимание на необходимости развития экологически чистых и разнообразных источников энергии.
"Лидеры согласились с ценностью диалога, в том числе с Россией, и решили оставаться в тесном контакте. Премьер-министр отметил важность выполнения всеми сторонами Минских соглашений", - пишет пресс-служба.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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