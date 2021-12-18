На территории Украины от коронавирусной инфекции бустерной (третьей) дозой вакцины иммунизировали 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек (42 544 - за минувшие сутки), а полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека (94 358 - за минувшие сутки).

Отмечается, что в стране в общей сложности от COVID-19 сделали 27 274 636 прививок. Известно, что всего за период вакцинации дополнительную дозу вакцины получили 74 человека.

Читайте также, вакцинацию от коронавируса для детей от 5 лет в Украине начнут делать с 2022 года. Но в приоритете - иммунизация групп риска и пожилых людей. К тому же детям 5-11 лет вводят специальную вакцину, которой в Украине еще нет.

Кроме того, Государство Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Партия будет предоставлена через глобальный механизм COVAX, этот жест является символом крепких связей и дружбы, которые существуют между Израилем и Украиной.

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