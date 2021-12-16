Государство Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Партия будет предоставлена через глобальный механизм COVAX. Об этом сообщает пресс-служба посольства Израиля в Украине.

Таким образом, столь важное событие приурочено к 30-летнию начала дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Через 10 дней мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, и этот жест является символом крепких связей и дружбы, которые существуют между Израилем и Украиной.

Читайте также, правительство Израиля заявило, что жертвует 1 миллион вакцин против коронавируса по программе COVAX, которую поддерживает ООН. Препараты будут переданы странам Африки, вакцины AstraZeneca будут переданы в ближайшие недели, и это решение было частью укрепления связей Израиля с африканскими странами.

Кроме того, Израиль планирует закупить новые таблетки Pfizer от коронавируса. Официальные лица министерства здравоохранения заявили, что вскоре установят контакт с Pfizer, чтобы начать переговоры о покупке таблеток, решение будет принято после того, как будут опубликованы полные результаты испытаний.

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