В Украине начнут делать вакцинацию от COVID для детей от 5 лет [ Редактировать ]
Вакцинацию от коронавируса для детей от 5 лет в Украине начнут делать с 2022 года. Но в приоритете - иммунизация групп риска и пожилых людей.
К тому же детям 5-11 лет вводят специальную вакцину, которой в Украине еще нет, объяснил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.
"Для них доза вакцина в три раза ниже. Это не значит, что мы можем взять ту вакцину, которая вводится в дозировке 0,3 и ввести ребенку 0,1. Нужен препарат в соответствующей концентрации", - сказал он.
По словам Лапия, cпециально созданную вакцину должен подать на регистрацию в Украине производитель, она может быть зарегистрирована в начале января.
Он добавил, что из-за достаточно низкого охвата групп риска вакцинация для всех детей вряд ли будет в приоритете. Им никто не запретит получить прививки с согласия родителей, но активной агитации или призывов пойти и получить укол пока не будет.
Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).
Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
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