Новейший штамм коронавирусной инфекции "Омикрон" быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета. Об этом сообщает издание The Guardian.

В настоящее время данные о клинической серьезности "Омикрона" остаются ограниченными. При этом "требуется больше данных, чтобы понять профиль тяжести и то, как на тяжесть влияет вакцинация и ранее существовавший иммунитет".

Госпитализация в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, и, учитывая быстро растущее число случаев, не исключено, что многие системы здравоохранения быстро перегрузятся.

Отмечается, что сейчас данные по-прежнему ограничены, и на сегодняшний день нет рецензируемых данных об эффективности вакцин от "Омикрона".

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Covovax. Препарат производят в Индии по лицензии американской компании Novavax, вакцина Covovax была оценена в соответствии с процедурой для использования в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, в США консультативный комитет Центров по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует заменить вакцину от коронавируса Johnson&Johnson на Pfizer или Moderna. В США рассматривали все три вакцины от COVID-19, доступные американцам.

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