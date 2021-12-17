Исследователи из Великобритании проанализировали возможное воздействие прививки от коронавируса на штамм "Омикрон". По их словам, бустерная прививка может обеспечить около 85% защиты от тяжелого заболевания.

По данным исследователей, эффективность бустерной прививки от "Омикрона" немного меньше, чем при штамме "Дельта". Однако это означает, что дополнительная доза все равно позволит многим людям избежать госпитализации.

Исследователи говорят, что существует высокая степень неопределенности, пока не будет собрано больше реальной информации об этом новом штамме коронавируса, который быстро распространяется.

Исследования показали, что у людей, которые получили две прививки от коронавируса, способность антител уничтожать вирус снижается в 20-40 раз. ПО предварительным данным, эффективность вакцины против "Омикрона" будет снижаться.

Даже после ревакцинации защита от тяжелого заболевания, вызванного штаммом "Омикрон", может составить от 80 до 85,9%, по сравнению с 97% для "Дельта".

Читайте также, правительство Израиля заявило, что жертвует 1 миллион вакцин против коронавируса по программе COVAX, которую поддерживает ООН. Препараты будут переданы странам Африки, вакцины AstraZeneca будут переданы в ближайшие недели, и это решение было частью укрепления связей Израиля с африканскими странами.

Кроме того, Израиль планирует закупить новые таблетки Pfizer от коронавируса. Официальные лица министерства здравоохранения заявили, что вскоре установят контакт с Pfizer, чтобы начать переговоры о покупке таблеток, решение будет принято после того, как будут опубликованы полные результаты испытаний.

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