ВОЗ одобрила для экстренного применения COVID-вакцину Novavax [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Covovax. Препарат производят в Индии по лицензии американской компании Novavax.
Об этом сообщается в пресс-релизе ВОЗ.
В организации отметили, что вакцина Covovax была оценена в соответствии с процедурой для использования в чрезвычайных ситуациях. Основу исследований составили данные о качестве, безопасности и эффективности. В оценочную группу входили эксперты со всего мира.
"Вакцина соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают любые риски. Вакцина может использоваться во всем мире", - подчеркнули в организации.
Читайте также, правительство Израиля заявило, что жертвует 1 миллион вакцин против коронавируса по программе COVAX, которую поддерживает ООН. Препараты будут переданы странам Африки, вакцины AstraZeneca будут переданы в ближайшие недели, и это решение было частью укрепления связей Израиля с африканскими странами.
Кроме того, Израиль планирует закупить новые таблетки Pfizer от коронавируса. Официальные лица министерства здравоохранения заявили, что вскоре установят контакт с Pfizer, чтобы начать переговоры о покупке таблеток, решение будет принято после того, как будут опубликованы полные результаты испытаний.
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