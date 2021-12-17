Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Covovax. Препарат производят в Индии по лицензии американской компании Novavax.

Об этом сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

В организации отметили, что вакцина Covovax была оценена в соответствии с процедурой для использования в чрезвычайных ситуациях. Основу исследований составили данные о качестве, безопасности и эффективности. В оценочную группу входили эксперты со всего мира.

"Вакцина соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают любые риски. Вакцина может использоваться во всем мире", - подчеркнули в организации.

Читайте также, правительство Израиля заявило, что жертвует 1 миллион вакцин против коронавируса по программе COVAX, которую поддерживает ООН. Препараты будут переданы странам Африки, вакцины AstraZeneca будут переданы в ближайшие недели, и это решение было частью укрепления связей Израиля с африканскими странами.

Кроме того, Израиль планирует закупить новые таблетки Pfizer от коронавируса. Официальные лица министерства здравоохранения заявили, что вскоре установят контакт с Pfizer, чтобы начать переговоры о покупке таблеток, решение будет принято после того, как будут опубликованы полные результаты испытаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.