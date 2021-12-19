Украинский боксер Денис Беринчик одержал победу единогласным решением судей над россиянином Исой Чаниевым в бою, который состоялся в Броварах в ТРЦ "Терминал", и отстоял пояс WBO International в легком весе.

Поединок получился очень непростым для украинца. Чаниев оказал более чем достойное сопротивление Денису. В середине боя у Беринчика пошло кровоизлияние из носа, что существенно усложнило ему жизнь.



Тем не менее, вторую половину поединка украинец провел чуть более увереннее, нежели его соперник. Как итог, все судьи отдали победу Денису - 116-112, 118-110, 118-111.

Беринчик одержал 16-ю победу в карьере в 16 боях. Чаниев проиграл в 4-й раз, на его счету 15 выигрышных поединков.

Читайте также, украинский боксер и экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 12 декабря 2021 года в Нью-Йорке (США) на арене "Мэдисон Сквер Гарден" победил экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми. Ганец отставал от украинца во всех раундах, кроме первогою.

Кроме того, победа экс-чемпиона мира по боксу в легком весе Василия Ломаченко на Олимпийских играх 2008 года в Пекине обошлась в $700 тысяч. Если бы спортивные функционеры не заплатили, то Ломаченко бы засудили, в качестве примера Городничев приводит чемпионат мира 2011 года.

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