Украинский боксер и экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 12 декабря 2021 года в Нью-Йорке (США) на арене "Мэдисон Сквер Гарден" победил экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми.

Ганец отставал от украинца во всех раундах, кроме первого. Василий отправлял соперника в нокдаун целых 7 раз. Ломаченко победил со счетом 117-110, 119-108, 119-108. Все трое судей отдали победу Ломаченко.

Отмечается, что сам украинец попросил тренера своего соперника остановить бой, чтобы сохранить тому здоровье. Таким образом Ломаченко одержал свою 16 победу в карьере и стал Интерконтинетальным чемпионом Всемирной боксерской организации.

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight 😯 #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb