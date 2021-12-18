Украинский боксер Василий Ломаченко был отстранен от поединков на неопределенный срок. Решение приняла атлетическая комиссия штата Нью-Йорк. Об этом сообщает портал Box Rec.

О причинах столь жесткого решения в настоящее время неизвестно. Аналогичное решение Атлетическая комиссия приняла и в отношении ганца Ричарда Комми, которого Ломаченко победил в ночь на 12 декабря.

Отмечается, что отстранение от поединков является обычной практикой, если спортсмен побывал в нокдауне или был нокаутирован. Это делают для сохранения здоровья боксера.

Читайте также, украинский боксер и экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 12 декабря 2021 года в Нью-Йорке (США) на арене "Мэдисон Сквер Гарден" победил экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми. Ганец отставал от украинца во всех раундах, кроме первогою.

Кроме того, победа экс-чемпиона мира по боксу в легком весе Василия Ломаченко на Олимпийских играх 2008 года в Пекине обошлась в $700 тысяч. Если бы спортивные функционеры не заплатили, то Ломаченко бы засудили, в качестве примера Городничев приводит чемпионат мира 2011 года.

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