"Ему просто дали выиграть": тренер утверждает, что победу Ломаченко на Олимпиаде купили (видео) [ Редактировать ]
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Победа экс-чемпиона мира по боксу в легком весе Василия Ломаченко на Олимпийских играх 2008 года в Пекине обошлась в $700 тысяч. Об этом в интервью "Боксерской правде" заявил семикратный чемпион Украины по боксу, а ныне известный тренер Сергей Городничев.
На Олимпиаде все решается, там уже все распределено, что сколько стоит. Просто об этом никто не говорит или боятся. Я ничего не боюсь, уже перестал. На Олимпиаде золотая медаль, например, для Васи Ломаченко стоила 700 тысяч долларов. Просто Вася этого не знает и тренеры не знают. Это знают только наверху. На Олимпиаду везутся деньги. Я знаю насчет Пекина, что за Васю 100% завозили. Ему просто дали выиграть.
По мнению тренера, если бы спортивные функционеры не заплатили, то Ломаченко бы засудили. В качестве примера Городничев приводит чемпионат мира 2011 года.
Тогда в 1/8 финала Ломаченко встречался с бразильцем Робсоном Консейсао. Несмотря на то, что украинец доминировал на протяжении боя и отправлял соперника в нокдаун, победу судьи отдали бразильцу. Лишь после волны возмущения фанатов бокса во всем мире, результаты поединка были пересмотрены, и победу присудили Ломаченко.
Напомним, что следующим соперником Василия Ломаченко (14 побед, 10 - нокаутом, 2 поражения) станет 32-летний японец Масайоши Накатани (19 побед, 13 - нокаутом, 1 поражение). Бой состоится в Лас-Вегасе в казино Virgin Hotel 26 июня.
33-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от американца Теофимо Лопеса стало вторым в его карьере.
"Подробности" писали, сколько за чемпионский бой получили Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.
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