Еще 6 областей могут покинуть "красную" зону [ Редактировать ]
В понедельник, 20 декабря, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что только две области в Украине не выполняют требования для выхода из "красной" зоны. Об этом стало известно в ходе брифинга главы Минздрава.
Все остальные, по его слова, скоро покинут эту зону.
По его словам, эпидемическая ситуация значительно лучше, чем в европейских странах.
По состоянию на сейчас, только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из "красного" уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из "красного" уровня или будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.
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Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый вариант коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване, как вызывающий беспокойство. Предполагается, что этот штамм легче передается.
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