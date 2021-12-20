В понедельник, 20 декабря, Кабинет министров Израиля утвердил запрет на посещение 10 государств. Такое решение принято из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Правительство одобряет введение запрета на поездки в США, Италию, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию. Теперь эти страны находятся в "красной" зоне для Израиля, как и рекомендовало Министерство здравоохранения страны днем ранее.

Запрет должен вступить в силу в полночь со вторника на среду, с 21 на 22 декабря. Рекомендация также требует одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента).

Израильтянам не разрешается путешествовать в "красные" страны, если они не получат специального разрешения от правительства. Кроме того, после возвращения в Израиль путешественники должны будут пройти карантин, который длится минимум 7 дней (до получения негативного результата ПЦР-теста). Такое правило не зависит от статуса вакцинации.

В группу "красных" стран уже входят Великобритания, Дания, ЮАР, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция и несколько десятков других африканских стран.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.

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