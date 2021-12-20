В Одессе посреди зимы зацвели деревья (фото) [ Редактировать ]
В Одессе прямо посреди зимы зацвела калина. Бело-розовые цветы на кусте появились именно на День Святого Николая.
Об этом сообщили в Facebook работники Ботанического сада имени Мечникова.
Как отмечается, куст калины оказался зимнецветущей разновидностью. Он может цвести в разные моменты в течение зимы.
В саду говорят, что на это влияет температура окружающей среды. С наступлением холодов цветение прекращается и возобновляется после морозов.
"Запах у этого вида калины невероятный: тонкий, со сладкими нотками", — отмечают работники сада.
Отметим, в Киеве неделю назад также заметили цветущие деревья.
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Кроме того, в Украине еще до конца 2021 года ожидается серьезное похолодание. В некоторых областях нашей страны температура воздуха опустится до отметки -22 градуса, ночью самая низкая температура будет зафиксирована в западных областях - до минус 21 градуса.
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