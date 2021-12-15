В Украине еще до конца 2021 года ожидается серьезное похолодание. В некоторых областях нашей страны температура воздуха опустится до отметки -22 градуса.

Как свидетельствуют данные сервиса Ventusky.

Днем 26 декабря минимальная температура до -14 будет в Сумской и Харьковской областях. В южных областях - до -1 градуса мороза, в то время как на остальной территории в среднем -10 градусов.

Ночью самая низкая температура будет зафиксирована в западных областях - до минус 21 градуса. В центральных районах и на севере будет -10...-17, а на юге - до +5.

27 декабря на востоке температура опустится до -22, а на остальной территории будет от -9 до -15.

Днем 28 декабря почти по всей территории страны будет -7...-10 градусов, а на востоке и юге ожидается +1...+4 градуса.

В ночь на 29 декабря в Черниговской, Сумской и Харьковской областях -13...-16, в большинстве остальных областей -9...-11 градусов.

Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.

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