Президент Польши Анджей Дуда заявил, что безопасность Украины - фундаментальный вопрос. Он выступил против любой политики уступок в отношении РФ.

Об этом польский лидер заявил на брифинге с президентами Украины и Литвы.

По его словам, уступить должна Россия, она "должна сделать шаг назад".

"Мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я против любой политики уступок в отношении РФ... Мы должны требовать серьезный шаг назад от России, только такая позиция может предотвратить конфликт", - заявил он.

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Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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