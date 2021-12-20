"Мы должны предотвратить нападение": Дуда об угрозе вторжения РФ в Украину [ Редактировать ]
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что безопасность Украины - фундаментальный вопрос. Он выступил против любой политики уступок в отношении РФ.
Об этом польский лидер заявил на брифинге с президентами Украины и Литвы.
По его словам, уступить должна Россия, она "должна сделать шаг назад".
"Мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я против любой политики уступок в отношении РФ... Мы должны требовать серьезный шаг назад от России, только такая позиция может предотвратить конфликт", - заявил он.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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