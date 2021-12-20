Хворі на цукровий діабет українці вже з нового року можуть залишитися без безкоштовних інсулінів. Йдеться про 64 препарати нового покоління. Вони не входять в національний перелік ліків, які видають за рецептами - безкоштовно. Тому щороку Верховна Рада голосувала за поправку, яка дозволяла МОЗу оплачувати ці ліки поза списком.

Утім цьогоріч нардепи таке рішення не погодили. Що тепер робити тисячам діабетиків? І хто може виправити ситуацію? Докладніше - Світлана Шекера.

"Цукровий діабет 1-го типу". Такий діагноз Юлії поставили одинадцять років тому. Їй одразу призначили ін'єкції інсуліну. Від якого дівчина повністю залежна.

-Сенсор, який безперервно міряє цукор в крові і передає дані на телефон. Це інсулінова помпа, вона виконує функцію якби штучної підшлункової залози, подає інсулін постійно маленькими крапельками, дуже маленькими дозами.

Такий засіб контролю та штучного підтримання рівня цукру в крові дозволяє дівчині, попри тяжку хворобу, вести активний спосіб життя.

Юлія Кукліна, хвора на діабет:

Я можу собі дозволити собі подорожі, я не знаю, купання в морі, можу спати цілий день. Якщо не помпа, то ми використовуємо ось такі шприц-ручки з гілочками, і ці уколи потрібно робити як мінімум п'ять разів на день.

До помпи Юлія щодня заливає інсулін. Держава видає його безкоштовно. Утім, із 1-го січня всі хворі на цукровий діабет можуть залишитися без цих ліків. Бо новітні препарати інсуліну Кабмін не вніс до національного переліку лікарських засобів, які оплачує Національна служба здоров'я. Тобто безкоштовно держава видаватиме лише інсуліни старого покоління. А різка зміна препарату для хворих може бути небезпечною, кажуть лікарі.

Даніїл Пильов, лікар-ендокринолог:

Резкая перемена обречена на увеличение количества декомпенсации. То есть это снова поступления пациентов по острым каким-либо причинам: гипогликемии, гипергликемии в стационары. Опять же снижения работоспособности и инвалидизация населения.

Ксенія Толубаєва, лікар-ендокринолог, хвора на діабет:

Нам надо будет сделать, ну, я думаю, что даже не один шаг назад, а 10 шагов назад. Чтобы просто сидеть дома высчитывать питание, беспокоиться о том, что будет плохо с самочувствием.

Аби не ризикувати життям, хворим доведеться купувати інсулін самотужки. А це - близько трьох тисяч гривень на місяць. І для багатьох така сума дуже велика. Та все ж уряд може вирішити проблему.

Олександр Комаріда, перший заступник міністра охорони здоров'я України:

Міністерство зробило постанову, яка передбачає включення інсуліну і його аналогів до національного переліку основних лікарських засобів, щоб українці змогли продовжувати отримувати його в аптеках безоплатно. Нині постанова очікує своє ухвалення у Кабінеті міністрів України.

Але встигнути треба до Нового року. Інакше із січня Юлія та ще двісті тисяч хворих українців залишаться без інсуліну від держави.