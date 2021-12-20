В Киеве сильная непогода парализовала трафик на дорогах [ Редактировать ]
В центре столицы из-за обильного снегопада образовались сильные пробки. Об этом сообщает новостное агентство "Страна.ua".
Судя по данным Google Maps - основная причина пробок - аварии. В настоящее время в Киеве десятки мелких ДТП, особенно в центральных районах столицы.
Отмечается, что коллапсом в городе активно пользуются службы такси, которые резко подняли тарифы на поездки до запредельных сумм. Максимальная цена за полуторачасовую поездку длиной в 22 км - 677 грн. Но большинство сервисов более лояльны к своим клиентам и предлагают заплатить 327 грн за это же расстояние.
Читайте также, с понедельника, 20 декабря, в Украину придет похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.
Кроме того, в Украине погода в начале недели будет преимущественно влажной и прохладной. Показатели температуры воздуха будут находиться в минусовом диапазоне на западе и востоке, существенное снижение ожидается также на остальной территории.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Курсирование городских электричек будет отменено с 8 по 10 декабря
Всего в столице зафиксировали более 300 тысяч инфицированных
Конфликт произошел в одном из заведений общественного питания
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко