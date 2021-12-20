В центре столицы из-за обильного снегопада образовались сильные пробки. Об этом сообщает новостное агентство "Страна.ua".

Судя по данным Google Maps - основная причина пробок - аварии. В настоящее время в Киеве десятки мелких ДТП, особенно в центральных районах столицы.

Отмечается, что коллапсом в городе активно пользуются службы такси, которые резко подняли тарифы на поездки до запредельных сумм. Максимальная цена за полуторачасовую поездку длиной в 22 км - 677 грн. Но большинство сервисов более лояльны к своим клиентам и предлагают заплатить 327 грн за это же расстояние.

Читайте также, с понедельника, 20 декабря, в Украину придет похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.

Кроме того, в Украине погода в начале недели будет преимущественно влажной и прохладной. Показатели температуры воздуха будут находиться в минусовом диапазоне на западе и востоке, существенное снижение ожидается также на остальной территории.

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