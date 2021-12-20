Штамм "Омикрон" распространяется быстрее и заражает вакцинированных - ВОЗ [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.
Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
"В это время есть устойчивое подтверждение того, что"Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта", и вероятнее, что люди, которые привитые или переболевшие могут снова заразиться", - отметил он.
Читайте также, Украина намерена закупить таблетки от COVID "Молнупиравир". Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания. Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска.
Кроме того, на сегодняшний день в Европе самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID. Из-за чего есть риск новой вспышки коронавируса в Украине. Ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться.
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