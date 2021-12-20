В Украине зафиксировали новый штамм коронавируса "Омикрон". В Минздраве дали 5 рекомендаций для населения. Об этом стало известно в ходе брифинга главы Минздрава Виктора Ляшко.

Минимизация риска распространения COVID-19 - это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора.

Выполняя следующие 5 рекомендаций, мы сможем сделать новогодние праздники более безопасными и радостными.

Первая рекомендация

По словам министра, нужно как можно скорее пройти курс вакцинации. Наиболее важное, что может сделать каждый человек, для того чтобы получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход - это пройти полный курс вакцинации имеющимися иммунобиологическими препаратами.

Это особенно важно для групп риска, таких как люди старше 60 лет и людей, у которых есть сопутствующие заболевания.

Вторая рекомендация

Нужно применять меры индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить введение жестких карантинных мер. Вакцинация в комплексе с другими доступными мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом позволит жить нормальной жизнью, а также предотвратить введение масштабного локдауна.

Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующие меры профилактики:

там где это нужно одевать защитную маску.

сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра.

проветривать помещение, открывать окна или двери.

избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей.

следить за чистотой рук.

прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Третья рекомендация

Минздрав советует сделать встречи как можно более безопасными. Встречи в помещении могут создать хорошие условия для распространения вируса.

При возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете постоянно, проводить на открытом воздухе.

Четвертая рекомендация

Воздержаться от путешествий, если человек в группе риска.

Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относится к группе риска тяжелого течения ковид, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавирус.

Пятая рекомендация

Минздрав советует получать информацию из надежных источников. Информация, которая вводит в заблуждение и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения по отношению к здоровью, добавил Ляшко.

Читайте также, Украина намерена закупить таблетки от COVID "Молнупиравир". Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания. Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска.

Кроме того, на сегодняшний день в Европе самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID. Из-за чего есть риск новой вспышки коронавируса в Украине. Ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться.

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