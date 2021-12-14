На сегодняшний день в Европе самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID. Из-за чего есть риск новой вспышки коронавируса в Украине. Об этом стало известно в ходе онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

Ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться, но эта вспышка начала перекидывается на другие страны.

Это является прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины - это западная часть.

Ганичено назвал две причины: низкий уровень защищенности вакцинации и две области с потенциально критической ситуацией - Закарпатская и Волынская.

Ранее мы писали о том, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.

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