Украина намерена закупить таблетки от COVID "Молнупиравир". Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания. Об этом стало известно в ходе брифинга первого заместителя министра здравоохранения Александра Комариды.

16 декабря Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", который используется для лечения COVID-19. "Молнупиравир" - это препарат, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

По его словам, Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска, среди которых избыточный вес, возраст 60+, сахарный диабет или болезни сердца.

"Молнупиравир" - это таблетки, поэтому они не требуют особых условий хранения и их удобно принимать. Мы планируем закупить 300 тысяч курсов "Молнупиравира" и применять их для лечения от COVID-19 в первые дни заболевания", - добавил Комарида.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

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