Решение о начале кампании по "бустерной" вакцинации от коронавирусной инфекции будет официально принято на этой неделе. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в Министерстве здравоохранения будет заседать специально собранная экспертная комиссия, которая и решит, когда начнется иммунизация.

В четверг (23 декабря - ред.) в Минздраве будет заседать экспертный совет, который примет решение о дате и времени применения третьей - бустерной - дозы вакцины.

Читайте также, на территории Украины от коронавирусной инфекции бустерной (третьей) дозой вакцины иммунизировали 60 человек. В стране в общей сложности от COVID-19 сделали 27 274 636 прививок, Изино, что всего за период вакцинации дополнительную дозу вакцины получили 74 человека.

Кроме того, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ведомство уже готовит сертификаты для бустерной дозы вакцины от коронавируса. По его словам, сертификат не будет иметь существенных изменений, глава Минздрава Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ.

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