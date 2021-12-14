Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ведомство уже готовит сертификаты для бустерной дозы вакцины от коронавируса. По его словам, сертификат не будет иметь существенных изменений. Об этом сообщает "Лига".

"Минцифра уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в Действии. Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, вероятнее всего, просто апгрейднем текущий сертификат", - заявил он.

Напомним, вчера глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ, в соответствии с которым некоторым гражданам Украины разрешается вводить третью прививку от коронавируса.

Бустерную же дозу, которую уже начали вводить некоторые страны, в Украине пока не ввели. Отметим, в частности бустерную дозу вводят в США и европейских странах и уже после данной дозы считается, что человек прошел полный курс вакцинации. В Украине же полным курсом считается получение двух доз вакцины.

Читайте также, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал о том, что Минздрав утвердил третью дополнительную прививку от коронавируса для отдельной категории граждан. Дополнительную дозу вакцины будут вводить, если у человека есть для этого медицинские показания.

Кроме того, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но не всем. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, рекомендуется вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.