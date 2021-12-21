Виправдовувати "відьом" взялися в Шотландії. До парламенту регіону подали петицію про "прощення" та вшанування пам'яті усіх засуджених за "чаклунство" у 16 столітті. Тоді в Шотландії діяв закон, за яким стратили понад дві з половиною тисячі людей. Більшість засуджених були жінки. Їх спочатку катували, а потім - спалювали на вогнищі, аби не хоронити. Відтак, у Шотландії хочуть посмертно виправдати обвинувачених і створити Національний меморіал для їхнього вшанування.