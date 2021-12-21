Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 20 декабря, в Украине зафиксировали 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 390, медработников – 180. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Более 13 млн. человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки.
10 740 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 36 056 человек,
- полностью иммунизированы – 74 605 человек, д
- ополнительную дозу получили 79 человек.
За минувшие сутки:
- госпитализирован – 1 061 человек;
- летальных исходов – 346;
- выздоровело – 18 850 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 616 716 человек;
- поправилось – 3 357 405 человек;
- летальных исходов – 93 608;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 532 593.
С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них:
- получили первую дозу – 14 422 441 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек,
- получили дополнительную дозу – 171 человек.
В общей сложности проведено 27 484 089 прививок.
Ранее сообщалось, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.
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