За минувшие сутки, 20 декабря, в Украине зафиксировали 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 390, медработников – 180. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Более 13 млн. человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки.

10 740 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 36 056 человек,

полностью иммунизированы – 74 605 человек, д

ополнительную дозу получили 79 человек.

За минувшие сутки:

госпитализирован – 1 061 человек;

летальных исходов – 346;

выздоровело – 18 850 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 616 716 человек;

поправилось – 3 357 405 человек;

летальных исходов – 93 608;

проведено ПЦР-тестирование – 16 532 593.

С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них:

получили первую дозу – 14 422 441 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек,

получили дополнительную дозу – 171 человек.

В общей сложности проведено 27 484 089 прививок.

Ранее сообщалось, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.

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