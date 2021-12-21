КСУ принял решение о запрете российского кино и "черных списках" артистов [ Редактировать ]
Источник: Конституционный Суд Украины
Конституционный Суд Украины признал конституционным запрет на показ российских фильмов и сериалов в Украине. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
Суд признал конституционными положения настоящего Закона, предусматривающие, что не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для "трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, обнародованный на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах культуры и искусств".
На сайте КСУ сообщается, что в Украине:
- запрещается трансляция (демонстрация путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора;
- запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, не содержащие популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованные (демонстрируемые) после 1 января 2014 года.
Кроме того, КСУ признал конституционным составление перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Таким образом, положения законов "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографе", регулирующие трансляцию в Украине российских медиапродуктов, остались в силе.
Напомним, что Верховная Рада запретила трансляцию фильмов и сериалов, созданных в России после 1991 года, в феврале 2015 года. Это породило серию проверок неугодных власти телеканалов из-за трансляции советских фильмов, в которых актеры, публично поддерживавшие оккупацию Крыма и российскую агрессию на Донбассе.
Данное решение парламента оспорили в КСУ народные депутаты из оппозиционных партий. Они просили суд разъяснить, соответствуют ли нормам Конституции "черные списки" артистов и фильмов.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что 14 июля 2021 года Конституционный суд Украины признал конституционным так называемый "языковой закон".
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