КСУ признал "языковой закон" конституционным [ Редактировать ]
В среду, 14 июля, Конституционный суд Украины признал конституционным так называемый "языковой закон". Отметим, это произошло спустя два года после того, как КСУ получил представление депутатов.
Об этом сообщается на сайте КСУ.
Сообщается, что на пленарном заседании Большой палаты суда было принято решение о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по делу по конституционному представлению 51 народного депутата.
"Решение суда будет обнародовано на официальном веб-сайте 15 июля", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинский язык может стать официальным в ЕС.
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