Компания Samsung представила новый планшет - Galaxy Tab A8. Об этом сообщает пресс-служба корейского производителя электроники.

Новый гаджет получил 10,5-дюймовый TFT-дисплей разрешением WUXGA (1920 x 1200 точек) и 8-ядерный процессор тактовой частотой 2 ГГц (производитель чипа не сообщается).

В зависимости от версии Galaxy Tab A8 получит 3 Гб или 4 Гб ОЗУ и 32, 64 или 128 Гб встроенной памяти. В устройство можно вставить карту памяти microSD емкостью до 1Тб. Как заявил Samsung, скорость работы у Galaxy Tab A8 на 10% выше по сравнению с предыдущей моделью Galaxy Tab A7 2020 года.

Встроенный аккумулятор 7040 мА•ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 15 Вт. Планшет оснащен четырьмя динамиками Dolby Atmos и разъемом 3,5 мм для наушников.

Galaxy Tab A8 оснащен главной камерой 8 Мп с автофокусом и фронтальной камерой 5 Мп.

Заявлены поддержка беспроводных протоколы Wi-Fi 5 и Bluetooth v5.0, а в более дорогих вариантах есть сотовый модуль 4G/LTE.

​Планшет Samsung Galaxy Tab A8 будет доступен в трех расцветках: Gray (Серый), Silver (Серебристый) и Pink Gold (Розовое золото). Размеры корпуса - 246,8 х 161,9 х 6,9 мм, вес 508 граммов.

В Европе Samsung Galaxy Tab A8 появится в продаже уже в этом месяце по цене от 210 евро, а в других регионах - в январе 2022-го.

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