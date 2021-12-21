Компания LG Electronics выпустила ноутбук модели 17G90Q, который стал первым игровым ноутбуком в семействе UltraGear. Об этом сообщает пресс-служба компании.

17,3-дюймовый ноутбук получил IPS-экран разрешением FHD (1920 x 1080 точек) со временем отклика 1 миллисекунда и частотой обновления 300 Гц.

Новинка оснащена процессором Intel Tiger Lake H 11-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForceTMRTX 3080 Max-Q. Объем оперативной памяти составляет 16Гб или 32Гб в зависимости от версии, предусмотрены слоты для двух твердотельных накопителей объемом до 1Тб.

Особенностью ноутбука LG 17G90Q, выполненного в алюминиевом корпусе (толщина - 21,4 мм, вес - 2,7 кг), стали батарея на 93 Вт•ч и система охлаждения с испарительной камерой. Компьютер оснащается игрового устройства вошли RGB-подсветка клавиатуры, двухполосная акустика с поддержкой DTS:X Ultra, веб-камера FHD с двумя микрофонами и сканер отпечатка пальцев в кнопке включения.

Игровой ноутбук LG 17G90Q появится в продаже в США и Южной Корее в начале 2022 года. Стоимость новинки пока не известна.

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