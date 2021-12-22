В Украине закроют все центры вакцинации от коронавируса. Это будет 1 и 2 января. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Вместе с тем, она сообщила, что в остальные дни центры будут работать по обычному графику.

Читайте также Статистика COVID в Киеве не соответствует реальности - НАН

"1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты", - заявила Карчевич.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.