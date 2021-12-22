В Украине все центры вакцинации закроют на два дня: что случилось [ Редактировать ]
В Украине закроют все центры вакцинации от коронавируса. Это будет 1 и 2 января. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
Вместе с тем, она сообщила, что в остальные дни центры будут работать по обычному графику.
"1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты", - заявила Карчевич.
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