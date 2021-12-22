В среду, 22 декабря, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, сможет ли Украина пройти отопительный сезон без веерных отключений света. Об этом сообщает брифинг министра.

По его словам, украинская энергосистема чувствует себя спокойно.

Что будет, если будут большие морозы? Выдержит или нет энергосистема? Хочу заверить, что мы абсолютно спокойно себя чувствуем с точки зрения возможностей нашей энергосистемы.

Галущенко отметил, что несмотря на рост потребления электроэнергии с приходом морозов, в Украине еще есть значительный резерв.

Никаких веерных отключений не происходит и не планируется. По поводу ремонтов, которые запланированы, вопрос заключается в том, что есть плановость таких ремонтов... Есть плановые ремонты на декабрь, мы обратились в НКРЭКУ, чтобы они приняли определенные меры, чтобы минимизировать плановые ремонты.

Ранее Зеленский прокомментировал импорт электроэнергии из Беларуси.

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