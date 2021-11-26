Решение об импорте электроэнергии из Беларуси является правильным, если Украине ее будет не хватать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать электроэнергию. А вы (некоторые украинские телеканалы - ред.) показываете, что нельзя импортировать электроэнергию из Беларуси. Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет.

Зеленский подчеркнул, что у государства нет другого выхода, как покупать электроэнергию у Беларуси, а также обвинил украинские СМИ в медиавойне по этому вопросу.

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В Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять импорт электричества из России и Беларуси, поскольку в стране якобы достаточно запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона, а производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного. Однако с 6 ноября 2021 года Украина возобновила закупки электроэнергии из Беларуси из-за дефицита энергоресурсов.

В феврале этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.

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Ранее Зеленский на пресс-конференции очертил "красные линии" для олигархов.