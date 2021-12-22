Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, определяющий перечень должностей, которые могут официально комментировать внешнюю политику государства. Об этом сообщает Офис президента Украины.

В определенном перечне президент, глава правительства и министр иностранных дел.

Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины.

Комментарии и заявления других лиц независимо от занимаемой должности не будут считаться официальной позицией Украины.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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