Документ с шагами по урегулированию на Донбассе направили России - Зеленский [ Редактировать ]
Украина разработала и направила международным партнерам инициативу с 10 шагами для разблокирования мирного процесса урегулирования на Донбассе. Документ также отправили России.
Как рассказал глава государства Владимир Зеленский, данные десять шагов возможно выполнить с привлечением Франции, Германии и Соединенных Штатов Америки.
"Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сказал Зеленский на полях дипломатического форума в Гуте.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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