Українські захисники привітали зі святом Миколая дітей, які перебувають на лікуванні [ Редактировать ]
А у прифронтові регіони на Сході завітав Святий Миколай. Українські захисники привітали зі святом дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах Донецької й Луганської областей. Подарунки отримали маленькі пацієнти шести лікарень, а до кінця року Миколай привітає ще майже три тисячі дітлахів. Армійці дарують солодкі презенти та бажають малюкам якнайшвидше одужати.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Не всі діти можуть зустріти новорічні та різдвяні свята в рідних стінах. Деякі з них перебувають в стаціонарних умовах та проходять лікування. Наша мета - надати підтримку, захистити, щоб кожна дитина запам`ятала військових службовців такими, якими ми є. Спроможними захистити, створити свято і підтримати тоді, коли у цьому є необхідність.
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