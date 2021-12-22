А у прифронтові регіони на Сході завітав Святий Миколай. Українські захисники привітали зі святом дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах Донецької й Луганської областей. Подарунки отримали маленькі пацієнти шести лікарень, а до кінця року Миколай привітає ще майже три тисячі дітлахів. Армійці дарують солодкі презенти та бажають малюкам якнайшвидше одужати.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України: