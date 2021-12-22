Нездоровий... рекорд. У Чернівцях жінка безперервно хворіла на Ковід... понад сім місяців. І цей випадок є унікальним для України. Чому коронавірус тримав її так довго? Що говорять лікарі? І як пацієнтка почувається зараз, знає Іван Сірецький.

-Вот вручили мені рекорд "Найтриваліший офіційно підтверджений безперервний перебіг хвороби COVID-19".

7 місяців і 13 днів - саме стільки Юлія долала коронавірус. Уперше хворобу в неї виявили торік у листопаді в німецькій клініці. Туди жінка поїхала на черговий курс хіміотерапії. У неї лімфома.

Юлія Драпата, жителька Чернівців:

Зранку я здала ПЛР-тест, всі аналізи. До вечора мені вже курс один прокапали і ввечері прийшов аналіз - позитивний.

Довелося відкласти терапію та повернутися до України. Вже вдома у Юлії зник нюх та почалися головні болі. Що два тижні вона здавала ПЛР-тест, і щоразу він був позитивним. А за два місяці стан погіршився - додалася пневмонія.

Юлія Драпата, жителька Чернівців:

Було 15% ураження легень. Лікарі сказали, так як температури нема, то антибіотик пити непотрібно, немає змісту по протоколу - наблюдатися, просто наблюдатися.

Згодом почало випадати волосся. Але причин для госпіталізації лікарі упродовж семи з половиною місяців не бачили. Тож весь цей час жінка провела вдома - на самоізоляції.

Степан Ілащук, чоловік Юлії:

Кудись вийти погуляти, то так - де менше людей і назад додому. Того що боялися, щоб не підчепити щось, не заразитися.

Лише в червні цього року Юлія побачила омріяний результат тесту - негативний. Медики пояснень такому тривалому перебігу хвороби не мають.

Юрій Рандюк, доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Буковинського державного медичного університету:

Поки не буде детально вивчена медична документація по даному захворюванню, детально не буде опитана пацієнтка, вивчені результати лабораторних досліджень - лише після того ми, напевно, зможемо говорити, з чим ми мали справу.

Юлія каже - досі ні місцеві, ні столичні фахівці її унікальний випадок не вивчали. Науковий інтерес виявляли лише німецькі лікарі. Але не мали права проводити досліджень щодо громадянки іншої країни.

Юлія Драпата, жителька Чернівців:

Вони зацікавились, кажуть: "Нам цікаво, тому що в нас таких випадків не було, ми би хотіли вас досліджувати". "Невже вашій країні нецікаво дослідити цей випадок? Як так?"

Степан Ілащук, чоловік Юлії:

Чого в Германії люди ставляться до тебе по-другому, хоч ти приїжджаєш з другої країни, до тебе відносяться, як до людини? А тут приходиш і "чекайте, в нас нема часу, ми не можем, ми не знаєм, ми не вміємо".

Сім з половиною місяців Юлія не могла ходити на роботу, зустрічатися з друзями та головне - продовжувати хіміотерапію. Водночас жінка вважає, що, ймовірно, саме тривале лікування пухлини може бути поясненням аномалії.

Юлія Драпата, жителька Чернівців:

Казали, можливо, це тому, що імунітету в мене не було із-за хіміотерапії. Але я ж не одна онкохвора на той час була, яка перехворіла, да?

Жінка найбільше тішиться, що минулося без тяжкого перебігу ковіду. І сподівається, що її історія змусить медиків дослідити цей феномен.